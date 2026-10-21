Голова Пентагону каже, що США не відмовилися від передачі ракет до Patriot для України — спершу перевіряють власні запаси
- Автор:
- Христина Піцуряк
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DOW Rapid Response
Очільник Пентагону Піт Гегсет каже, що США не змінили свою позицію стосовно України, а затримка з постачанням ракет-перехоплювачів для Patriot повʼязана з тим, що вони спершу перевіряють, чи достатньо цих ракет для них.
Про це він сказав у коментарі журналістам.
Гегсет каже, що багато медіа поширюють нібито «неправдиву інформацію» про Міністерство війни. За його словами, президент Володимир Зеленський знає про те, що вони перевіряють запаси ракет-перехоплювачів.
Очільник Пентагону додав, що влада США також не віддавала наказів обмежити роботу системи Starshield для України. За його словами, компанія SpaceX може самостійно ухвалювати такі рішення.
Наприкінці розмови із журналістами Гегсет сказав, що «американці бажають українцям успіху».
- 20 жовтня The Washington Post писав, що адміністрація президента США Дональда Трампа досі не погодила передачу Україні ракет-перехоплювачів для систем Patriot від інших країн. За даними WP, Гегсет поки не надав такого дозволу. Водночас він формально не відхилив передачу і продовжує погоджувати деякі інші види американської допомоги Україні.
- 18 жовтня Зеленський заявив, що українська влада вважає обмеження в роботі Starlink і його військовій версії Starshield наслідком рішення американського уряду. За словами Зеленського, з уряду США надійшов сигнал обмежити роботу сервісів, після чого SpaceX технічно це зробила.