Голова Пентагону каже, що США не відмовилися від передачі ракет до Patriot для України — спершу перевіряють власні запаси

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DOW Rapid Response

Очільник Пентагону Піт Гегсет каже, що США не змінили свою позицію стосовно України, а затримка з постачанням ракет-перехоплювачів для Patriot повʼязана з тим, що вони спершу перевіряють, чи достатньо цих ракет для них.

Про це він сказав у коментарі журналістам.

Гегсет каже, що багато медіа поширюють нібито «неправдиву інформацію» про Міністерство війни. За його словами, президент Володимир Зеленський знає про те, що вони перевіряють запаси ракет-перехоплювачів.

Очільник Пентагону додав, що влада США також не віддавала наказів обмежити роботу системи Starshield для України. За його словами, компанія SpaceX може самостійно ухвалювати такі рішення.

Наприкінці розмови із журналістами Гегсет сказав, що «американці бажають українцям успіху».