У Болгарії на судні Chelsea 3 знайшли уламки дрона, що вдарив по ньому. Країна розпочала розслідування

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Maritime Optima

На борту судна Chelsea 3, яке атакували 13 жовтня, знайшли уламки дрона. Болгарська влада розпочала розслідування.

Про це пише Novinite.

Влада країни звернеться до партнерів, якщо їй бракуватиме технічних можливостей, щоб провести розслідування.

Вантажне судно Chelsea 3 під прапором Мальти, яке прямувало з Туреччини до Молдови, за 33 кілометри від болгарського міста Бяла атакували три безпілотники. Прикордонна поліція врятувала 15 членів екіпажу (сім українців і вісім азербайджанців), пʼятеро з яких дістали легкі травми.

Після цього премʼєр-міністр Болгарії Румен Радев заявив, що вважає недостатніми докази того, що судна в Чорному морі (до цього був удар по судну під прапором Палау) атакували російські дрони. Софія заявила, що дослідить одне з атакованих суден, щоб знайти можливі уламки дронів.