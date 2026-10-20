Південна Корея відкликає ще частину співробітників посольства через суперечку про полонених з КНДР

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Південна Корея відкличе частину співробітників свого посольства в Україні через відсутність «конструктивної відповіді» Києва в суперечці через північнокорейських військовополонених.

Про це на брифінгу заявив речник південнокорейського МЗС Пак Ду Сун, передає Yonhap.

За його словами, Україна не вжила «позитивних кроків» для врегулювання дипломатичної суперечки. Ще однією причиною рішення він назвав російські повітряні атаки — складно убезпечити дипломатичний персонал.

Попри часткове відкликання співробітників, Південна Корея підтримуватиме дипломатичні контакти з Україною через тимчасового повіреного в справах. Весь консульський персонал залишиться в країні.

Що передувало

Дипломатичний скандал між Україною та Південною Кореєю стався після розголошення президентом Володимиром Зеленським інформації про передачу північнокорейських полонених. У Сеулі заявили, що країни домовлялися не розголошувати інформацію, однак Київ заперечив існування такої угоди. Тоді Корея зажадала вибачень, але згодом назвала їх недостатніми.

8 жовтня країна вирішила відкликати свого посла з України. У МЗС не уточнили причину, але зазначили, що «уряд сподівається безперешкодно вирішити всі невирішені питання між двома країнами». Після цього речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий сказав, що Україна готова відновити діалог з Південною Кореєю.