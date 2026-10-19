З ТОТ Херсонщини повернули ще 11 дітей — вісьмох хлопчиків і трьох дівчинок
- Автор:
- Вероніка Довганюк
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В Україну з тимчасово окупованої частини Херсонщини повернули ще 11 дітей — вісім хлопчиків і три дівчинки.
Про це повідомив керівник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
Діти віком від 1 року і 1 місяця до 17 років. Серед них — девʼятирічний хлопчик, якого в школі на ТОТ залучали до військової підготовки. Там він намалював синьо-жовтий прапор, після чого його родині погрожували співробітники ФСБ.
Також в Україну повернули 13-річну дівчинку Поліну, яка пережила атаку російського бойового дрона біля власного дому. Після цієї атаки дівчинка боялася виходити на вулицю.
Зараз діти отримують необхідну допомогу. З початку року в Україну з ТОТ Херсонщини повернули 230 дітей.
- Депортація українських дітей — один з воєнних злочинів Росії, за це Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Путіна та дитячого омбудсмана РФ Марії Львової-Бєлової. Україна офіційно підтвердила, що Росія викрала 20,6 тисячі українських дітей. Сама РФ каже, що вивезла 744 тисячі дітей.