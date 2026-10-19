Нетаньягу заявив, що після ударів України до дата-центрах «Яндексу» в інтернеті значно поменшало антиізраїльських ботів

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Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив, що після українських ударів по дата-центрах «Яндексу» в Росії суттєво скоротилася активність інтернет-ботів з антиізраїльськими дописами.

Це він сказав під час презентації нової доктрини безпеки Ізраїлю 18 жовтня.

«Не знаю, чи бачили ви, що в Росії прилетіло по компанії «Яндекс». 60% онлайн-активності російських користувачів, спрямованої проти нас, зникло. Це говорить про те, яка тут є міць», — сказав Нетаньягу.

Він зазначив, що цей приклад демонструє великий масштаб можливостей. За словами Нетаньягу, Ізраїль також має «діяти в цьому напрямку», і відповідні кроки вже починають здійснюватися.