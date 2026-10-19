Кандидата в президенти Бразилії Болсонару запідозрили у відмиванні грошей

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Федеральна поліція Бразилії розпочала розслідування щодо кандидата в президенти Флавіо Болсонару за підозрою в причетності до схеми відмивання грошей разом зі своїм адвокатом Віллером Томазом.

Про це пише бразильська газета O Globo.

Слідчі вийшли на Болсонару під час розслідування щодо можливого відмивання грошей і незаконного виведення коштів за кордон через платформи спортивних ставок.

Слідство вважає, що адвокат Томаз контролював букмекерську компанію Rede Loto. Після перевірки його телефону та електронної пошти поліція виявила тісні звʼязки з Болсонару.

Зокрема, один з електронних листів свідчить, що Болсонару був зареєстрований як «головний користувач» рахунку в банку Santander, пов’язаного з компанією Alcazar Holdings, якою керував Томаз. У травні 2025 року секретарка адвоката попросила банк відв’язати від рахунку профілі на ім’я Флавіо та самого Томаза.

Обидва заперечують, що мали спільний банківський рахунок, і кажуть, що листування з банком не доводить існування спільних фінансів.

Поліція також встановила, що Болсонару і Томаз неодноразово подорожували разом. Лише в першій половині 2025 року вони здійснили щонайменше пʼять спільних закордонних поїздок — зокрема до Південної Африки, Португалії, Франції та США. За даними слідства, Томаз також оплачував деякі поїздки Болсонару та його родини через одну зі своїх компаній.

Віллер Томаз і Флавіо Болсонару O Globo

Флавіо Болсонару також фігурує в іншій справі — щодо фінансування фільму Dark Horse про його батька, колишнього президента Бразилії Жаїра Болсонару. Слідство перевіряє можливе відмивання грошей, корупцію та незаконне виведення коштів за кордон.

За даними порталу Intercept Brasil, Флавіо просив у банкіра Даніела Воркаро виділити на фільм 131 мільйон реалів (близько $24 млн). Із цієї суми виплатили 60 млн реалів (близько $11 млн). Флавіо порушення заперечує.