Рубіо: Трамп відмовився від санкцій проти Росії на 60 днів, щоб проаналізувати їхній вплив

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Держсекретар США Марко Рубіо пояснив відмову президента Дональда Трампа ввести в дію закон про «пекельні санкції» проти Росії необхідністю проаналізувати, як він вплине на світову економіку.

Про це він сказав під час спілкування з журналістами.

За словами Рубіо, ці обмеження стосуються не лише РФ, а й країн, які купують російські енергоносії, зокрема Індії. Тому Білий дім узяв 60 днів, щоб визначити, як одночасне застосування санкцій і тарифів позначиться на США та інших країнах.

Рубіо пояснив, що ситуацію ускладнює напруження на світовому енергетичному ринку. На постачання та ціни впливають війна Росії проти України й удари по енергетичній інфраструктурі, ситуація навколо Ірану та Ормузької протоки, а також атаки хуситів на Саудівську Аравію.

«Я вважаю, що потрібно врахувати все це і зважити всі за і проти. А ще є такі країни, як наприклад Індія, які добровільно диверсифікували свою енергетику, але все ще отримують значну частину енергії з Росії, оскільки важко змінити курс так швидко, а вони є важливими союзниками та партнерами США», — каже Рубіо.

Він також відкинув критику, що послаблення санкцій щодо російського дизелю стало «подарунком» Путіну. Мовляв, Росія все одно продала б це пальне на світовому ринку, а питання полягало лише в тому, яка його частина потрапить до США.

За словами держсекретаря, нинішні конфлікти дедалі сильніше впливають один на одного і створюють ризик подальшого зростання цін на нафту і дизель. Тому адміністрація Трампа намагається знайти баланс між тиском на Росію та стабільністю світового енергетичного ринку.