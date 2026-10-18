Рубіо: Трамп відмовився від санкцій проти Росії на 60 днів, щоб проаналізувати їхній вплив
- Автор:
- Світлана Кравченко
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Держсекретар США Марко Рубіо пояснив відмову президента Дональда Трампа ввести в дію закон про «пекельні санкції» проти Росії необхідністю проаналізувати, як він вплине на світову економіку.
Про це він сказав під час спілкування з журналістами.
За словами Рубіо, ці обмеження стосуються не лише РФ, а й країн, які купують російські енергоносії, зокрема Індії. Тому Білий дім узяв 60 днів, щоб визначити, як одночасне застосування санкцій і тарифів позначиться на США та інших країнах.
Рубіо пояснив, що ситуацію ускладнює напруження на світовому енергетичному ринку. На постачання та ціни впливають війна Росії проти України й удари по енергетичній інфраструктурі, ситуація навколо Ірану та Ормузької протоки, а також атаки хуситів на Саудівську Аравію.
«Я вважаю, що потрібно врахувати все це і зважити всі за і проти. А ще є такі країни, як наприклад Індія, які добровільно диверсифікували свою енергетику, але все ще отримують значну частину енергії з Росії, оскільки важко змінити курс так швидко, а вони є важливими союзниками та партнерами США», — каже Рубіо.
Він також відкинув критику, що послаблення санкцій щодо російського дизелю стало «подарунком» Путіну. Мовляв, Росія все одно продала б це пальне на світовому ринку, а питання полягало лише в тому, яка його частина потрапить до США.
За словами держсекретаря, нинішні конфлікти дедалі сильніше впливають один на одного і створюють ризик подальшого зростання цін на нафту і дизель. Тому адміністрація Трампа намагається знайти баланс між тиском на Росію та стабільністю світового енергетичного ринку.
- 17 жовтня президент США Дональд Трамп призупинив дію закону покійного сенатора Ліндсі Грема про «пекельні санкції проти Росії». Це сталося лише за кілька днів до того, як закон мав набути чинності. Документ надавав право запроваджувати мита проти країн, які купують російські енергоносії або допомагають обходити санкції.
- Незадовго до цього рішення, 9 жовтня, Трамп заявив, що домовився з Путіним про поставки російського дизелю на американський і світовий ринки. Президент Володимир Зеленський назвав ці домовленості «слабким рішенням сильних партнерів».