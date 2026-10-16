Папа Римський поговорив з Путіним про ситуацію в Олешках і закликав до припинення вогню

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Vatican News

Папа Римський Лев XIV провів телефонну розмову з Путіним. Однією з тем стала гуманітарна ситуація в окупованих Олешках Херсонської області.

Про це повідомила пресслужба Святого Престолу.

Папа висловив «глибоке занепокоєння» ситуацією в Олешках та закликав припинити вогонь, щоб туди можна було доставити їжу і медичну допомогу.

Також, за його словами, пауза в бойових діях має дозволити добровільно і безпечно евакуювати цивільних.

Наприкінці розмови Лев XIV заявив, що Святий Престол і надалі готовий сприяти діалогу та мирному врегулюванню.

Що відбувається в Олешках

20 вересня українське МЗС заявило, що росіяни свідомо створюють гуманітарну катастрофу на тимчасово окупованому лівобережжі Херсонщини — блокують доставку продовольства і медикаментів, перешкоджають роботі гуманітарних місій та евакуації цивільних. При цьому постійно атакують цивільних дронами.

Найскладніша ситуація наразі — в Олешках. До повномасштабного вторгнення там жили приблизно 24 тисячі людей, а зараз залишилося приблизно дві тисячі, серед них — 50 дітей.

27 вересня українські військові доставили чотири тонни продуктів жителям окупованих Олешків на 100 локацій за допомогою дронів.

30 вересня Україна ініціювала терміновий розгляд питання про гуманітарну катастрофу в Олешках на засіданні Постійної ради ОБСЄ.