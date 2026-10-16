У Києві почався опалювальний сезон

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З 16 жовтня в Києві починається опалювальний сезон.

Про це повідомив мер Віталій Кличко.

Першими тепло отримають заклади соціальної сфери (лікарні, школи, садки). Їх підключатимуть за індивідуальними заявками їхніх керівників.

Поки що тепла не вмикатимуть у частині Дніпровського та Дарницького районів, де значних пошкоджень нещодавно зазнав енергообʼєкт. Роботи з відновлення там тривають.

Це оголошення Кличко зробив на тлі звинувачень, що столиця провалила підготовку до опалювального сезону і не підготувалась до атак росіян по енергетиці. На початку місяця в столиці почалися відключення світла, в окремих районах були перебої з водою. На 17 жовтня в Києві анонсували акцію з вимогою відставки мера Кличка.

Сам Кличко всі звинувачення відкидав і розповів, що першочергові заходи з енергостійкості завершили, однак їхню реалізацію уповільнило блокування коштів і ситуація довкола планів стійкості.