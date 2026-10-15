Рада ухвалила законопроєкт про податки на міжнародні посилки до €150

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Верховна Рада ухвалила законопроєкт № 16051-1 про податки на посилки до €150 з іноземних маркетплейсів.

За законопроєкт у другому читанні проголосували 252 депутати.

Документ вносить зміни до Податкового кодексу України та пропонує запровадити ПДВ на товари, придбані через іноземні маркетплейси, незалежно від їхньої вартості (наразі посилки до €150 не оподатковуються).

Для онлайн-покупок вартістю до €150 ПДВ нараховуватиме та сплачуватиме електронна платформа. Некомерційні посилки вартістю до €45 залишать без ПДВ.

Нові правила мають запрацювати не раніше 1 січня 2027 року.