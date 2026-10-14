До експериментального проєкту з приватної ППО долучились майже 100 підприємств

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NATO / Website

До експериментального проєкту з приватної ППО в Україні, який діє з минулого року, долучились майже 100 підприємств. Разом вони налічують приблизно 50 груп.

Про це повідомили в Міноборони України.

До складу цих груп входять шість українських підприємств. Групи ППО від приватних підприємств поки що на різних етапах: одні вже працюють, інші навчаються або завершують підготовку.

З початку року такі групи збили понад 60 російських повітряних цілей. Переважно вони знешкоджують російські цілі дронами-перехоплювачами та автоматизованими турельними установками з великокаліберними кулеметами.