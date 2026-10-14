Литва заморозила активи російських олігархів Усманова і Фрідмана

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Литва заморозила активи російських олігархів Алішера Усманова і Михайла Фрідмана в межах національної системи санкцій.

Про це повідомив міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс.

Раніше, 22 вересня, Євросоюз зняв санкції проти Усманова і Фрідмана. Тоді уповноважений президента України з питань санкційної політики Владислав Власюк заявив, що Україна запропонувала замінити їх іншими олігархами з Росії — Володимиром Лісіним і Володимиром Потаніним.

Лісін контролює Новолипецький металургійний комбінат (НЛМК) — одну з найбільших металургійних компаній РФ, а Потанін — одну з найбільших у світі компаній з видобутку нікелю «Норнікель».

Після цього рішення про зняття обмежень (з 25 вересня) у Литві почали застосовувати національні санкції проти Усманова і Фрідмана — їм заборонили вʼїзд до країни на 5 років. Застосувати обмеження проти них планує і Литва.