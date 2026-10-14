Медіа: Оточення президента Польщі хоче долучити антиукраїнського політика Брауна до правої коаліції у Сеймі

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Karol Nawrocki / X

Оточення президента Польщі Кароля Навроцького веде переговори з керівником ультраправої партії «Конфедерація польської корони» Гжегожом Брауном про те, щоб залучити його до пакту (коаліції) правих сил у Сеймі. Це роблять для координації політичних сил перед парламентськими виборами.

Про це повідомляє Onet з посиланням на джерела.

Напередодні Навроцький говорив, що «Конфедерація польської корони» Гжегожа Брауна має своє представництво в парламенті, тому «її слід розглядати як присутню в польській політиці». За даними опитувань, ця політична сила є популярною серед громадян Польщі.

За даними журналістів, за вказівкою Навроцького його міністри вже розпочали переговори з оточенням Брауна — і він зацікавлений в участі в цій коаліції. Медіа зауважує, що досі Брауна критикували через антисемітські витівки, а також проросійські й антиукраїнські погляди. Однак Навроцький став на його захист — зазначив, що проросійські настрої є не лише в його політичному середовищі.