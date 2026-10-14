SpaceX не попередила Україну про обмеження роботи «військового пакета» терміналів Starlink — джерела «Бабеля»

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У ніч проти 14 жовтня компанія SpaceX односторонньо обмежила роботу терміналів Starshield — це військова версія супутникового зв’язку Starlink. Українські Сили оборони про таке рішення не були попереджені.

Про це «Бабелю» повідомили джерела в Міністерстві оборони.

Ліміт встановили на швидкості 160 км/год. Це означає, що коли засіб перевищує цей показник, то термінал втрачає звʼязок. При цьому на різних засобах, у різних підрозділах звʼязок зникає на різних швидкостях — від 72 км/год до 161 км/год.

Наші джерела наголосили: такі обмеження ускладнюють роботу місій БпЛА, зокрема перехоплювачів та мідлстрайків, а також знижують можливості для фронтової логістики, розвідки та ретрансляції.

Зараз українське Міноборони контактує зі США, SpaceX та партнерами в НАТО, збирає дані від усіх підрозділів. Окремо перевіряють та залучають резервні канали зв’язку.