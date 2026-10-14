SpaceX не попередила Україну про обмеження роботи «військового пакета» терміналів Starlink — джерела «Бабеля»
- Автори:
- Оксана Коваленко, Ольга Березюк
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У ніч проти 14 жовтня компанія SpaceX односторонньо обмежила роботу терміналів Starshield — це військова версія супутникового зв’язку Starlink. Українські Сили оборони про таке рішення не були попереджені.
Про це «Бабелю» повідомили джерела в Міністерстві оборони.
Ліміт встановили на швидкості 160 км/год. Це означає, що коли засіб перевищує цей показник, то термінал втрачає звʼязок. При цьому на різних засобах, у різних підрозділах звʼязок зникає на різних швидкостях — від 72 км/год до 161 км/год.
Наші джерела наголосили: такі обмеження ускладнюють роботу місій БпЛА, зокрема перехоплювачів та мідлстрайків, а також знижують можливості для фронтової логістики, розвідки та ретрансляції.
Зараз українське Міноборони контактує зі США, SpaceX та партнерами в НАТО, збирає дані від усіх підрозділів. Окремо перевіряють та залучають резервні канали зв’язку.
- Про перебої в роботі Starlink в українському війську першими написали радник президента Сергій «Флеш» Бескрестнов та блогер Сергій Стерненко.
- Перед цим видання Financial Times з посиланням на європейських посадовців писало, що адміністрація Дональда Трампа погрожує зупинити систему закупівель зброї для України, щоб змусити Київ припинити удари по російських нафтопереробних заводах. Також США погрожували припинити обмін розвідувальними даними та механізм Purl.