YouTube заблокував в Україні канали Газманова, Баскова та ще низки артистів, які поширювали російську пропаганду
- Автор:
- Ольга Березюк
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YouTube заблокував в Україні або видалив ще 39 каналів, які поширювали російську пропаганду.
Про це повідомив Центр протидії дезінформації.
Серед них — канали російських артистів, які підтримують війну проти України та режим Путіна, а також канали пропагандистського мультсеріалу «Маша і Ведмідь» різними мовами.
Зокрема, обмежили доступ або видалили канали Олега Газманова, Миколи Баскова, Лоліти, Діми Білана, Басти, Михайла Боярського, Shaman, Дениса Майданова та інших.
- 24 серпня YouTube заблокував на території України три канали російського мультсеріалу «Маша і Ведмідь». Ідеться про російськомовний, україномовний та англомовний канали. Усі вони — у санкційних списках РНБО.
- На початку вересня в Україні також заблокували ютуб-канали Філіпа Кіркорова, Григорія Лепса, Сергія Лазарєва та Валерії.