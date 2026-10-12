Журналіста УП Ткача затримали в Австрії, бо його помітили в місці, за яким стежили ще двоє підозрюваних у шпигунстві

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Керівника відділу журналістських розслідувань «Української правди» Михайла Ткача та його оператора Ярослава Бондаренка затримали в Австрії, бо їх помітили в місці, за яким також стежили двоє підозрюваних у шпигунстві чоловіків.

Про це пише Reuters.

Прокуратура Відня ще раз наголосила: причина не в його професійній діяльності. Там сказали, що підозра ґрунтувалася на інформації свідків і на тому, що підозрювані слідкували за тим місцем у той самий час, що й Ткач.

5 жовтня в Австрії також затримали двох імовірних співробітників української військової розвідки. 7 жовтня їх арештували до 21 жовтня. Обидва чоловіки заперечують висунуті проти них звинувачення. Їх підозрюють у діяльності на користь іноземної розвідувальної служби на шкоду Австрії (§ 256 Кримінального кодексу).

Що передувало

8 жовтня редакція УП заявила, що Михайла Ткача та оператора Ярослава Бондаренка незаконно затримали у Відні, коли вони виконували редакційне завдання, повʼязане з пошуком колишнього генпрокурора Руслана Кравченка. Вже 9 жовтня Ткача відпустили. Головна редакторка «Української правди» Севгіль Мусаєва заявила, що Ткача утримували у Відні понад 12 годин, але зранку звʼязку з ним не було.

Оператор Ярослав Бондаренко написав, що дістав різані рани правої руки, а уламки скла застрягли під оком. Під час операції відмовилися знімати оператору кайданки.

У віденській прокуратурі згодом розповіли, що Ткача і Бондаренка затримали через підозру в шпигунстві, проте вона не підтвердилася.