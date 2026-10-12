Монітори: Танкер, що мав привезти до США дизель, насправді привіз добрива

Новини

Marine Traffic

Танкер Minerva zen уже прибув до США. Очікувалося, що саме він везтиме придбаний у Росії дизель, але моніторингові сервіси стверджують, що насправді на борту добрива.

Про те, що танкер уже прибув до США, свідчать дані сервісу Marine Traffic. Зараз він у порту поруч з містом Вілмінгтон, штат Північна Кароліна.

Marine Traffic

Ще один сервіс TankerTrackers пише, що танкер привіз до Штатів рідке добриво, а саме карбідно-аміакову суміш. Її ввезення дозволено в межах заборони на імпорт вуглеводнів, яку США ввели в березні 2022 року. Імпортером у Вілмінгтоні є компанія «ЄвроХім Північна Америка».

Платформа Live-AIS, що раніше писала, що судно везе дизель, свій попередній пост видалила.