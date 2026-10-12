Україна пропонує ЄС запровадити санкції проти ще десяти російських олігархів

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Україна вважає помилкою рішення Євросоюзу виключити зі санкційного списку двох бізнесменів з РФ і запропонує запровадити санкції проти ще десяти російських олігархів.

Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга перед засіданням Ради ЄС із закордонних справ у Люксембурзі, передає кореспондентка «Бабеля».

«Під час війни санкцій ніколи не буде достатньо. Наша позиція така: виключити двох російських олігархів із санкційного списку було хибним кроком. Це було неправильне рішення. Саме тому ми запропонуємо запровадити санкції ще проти десяти російських олігархів», — сказав Сибіга.

Він також висловив сподівання, що Євросоюз якнайшвидше ухвалить 22-й пакет санкцій проти Росії. За його словами, ЄС має посилювати тиск на Москву, ізолювати Росію та повною мірою використовувати заморожені російські активи.