Axios: Енергетичне перемир’я в розумінні Трампа стосується лише ударів по НПЗ — в Україні є один такий завод, він майже не працює

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Ееергетичне перемирʼя між Україною та Росією, про яке 11 жовтня заявив президент США Дональд Трамп, стосується лише припинення взаємних ударів по НПЗ.

Про це пише Axios із посиланням на неназваного чиновника Білого дому.

За словами чиновника, якщо напади на НПЗ припиняться, наступним етапом може бути припинення ударів по енергетиці. Однак пропозиція про НПЗ є однобокою, вважає неназваний посадовець.

В Україні є тільки один НПЗ, який через попередні російські атаки не повністю працює.

Інші американські посадовці заявили, що атаки України на російські нафтопереробні заводи шкодять відносинам Зеленського з Трампом більше, ніж Росії. За їхніми словами, Трамп розлючений і вважає, що український президент сприймає допомогу від США як щось належне.

Що передувало

11 жовтня Трамп анонсував енергетичне перемирʼя між Україною та Росією. За його словами, обидві сторони погодилися і воно розпочало діяти «негайно». Водночас Зеленський у коментарі Axios заявив, що оголошене перемирʼя стало для нього новиною.

Також Зеленський говорив, що Україна зупинить атаки на російські НПЗ, якщо РФ перестане бити по українській енергетиці.

Відразу після заяви Трампа стало відомо, що Росія вдарила по ТЕЦ-5 у Харкові.

9 жовтня Трамп заявив, що відкриє американський ринок для російського дизельного пального, а США тимчасово скасували санкції на його експорт до квітня. Представники Росії заявили, що переговори про мир поки не відновлюватимуть.

За даними джерел Axios, президент США дозволив РФ постачати дизпальне, бо Зеленський відмовився припинити удари по російських НПЗ. Наступного дня Трамп заявив, що Україні час обрати нового президента. Він пов’язав українські атаки зі зростанням світових цін на пальне.