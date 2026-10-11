Росія вдарила по ТЕЦ у Харкові після того, як Трамп оголосив про енергетичне перемир’я

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Росія вдарила по ТЕЦ-5 у Харкові після того, як президент США Дональд Трамп оголосив про енергетичне перемир’я.

Про це заявив президент Володимир Зеленський.

Водночас український президент сказав, що ЗСУ отримали «всі відповідні накази». Україна очікує на деталі діалогу США з РФ і на те, що Путін виконає умови енергетичного перемирʼя.

Удень Трамп анонсував енергетичне перемирʼя між Україною та Росією. За його словами, обидві сторони погодилися і воно розпочало діяти «негайно». Водночас Зеленський у коментарі Axios заявив, що оголошене перемирʼя стало для нього новиною.

Напередодні президент Володимир Зеленський вкотре наголосив, що Україна зупинить атаки на російські НПЗ, якщо РФ перестане бити по українській енергетиці.

Що передувало

9 жовтня Трамп заявив, що відкриє американський ринок для російського дизельного пального, а США тимчасово скасували санкції на його експорт до квітня. Представники Росії заявили, що переговори про мир поки не відновлюватимуть.

За даними джерел Axios, президент США дозволив РФ постачати дизпальне, бо Зеленський відмовився припинити удари по російських НПЗ. Наступного дня Трамп заявив, що Україні час обрати нового президента. Він пов’язав українські атаки зі зростанням світових цін на пальне.