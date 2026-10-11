Трамп анонсував енергетичне перемирʼя між Україною та РФ

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Президент США Дональд Трамп анонсував енергетичне перемирʼя між Україною та Росією.

Про це Трамп написав у своїй соцмережі Truth Social.

«Негайно набуває чинності енергетичне перемир’я у війні між Росією та Україною. Обидві сторони погодилися. Не порушуйте його!» — написав американський президент.

Водночас Зеленський у коментарі Axios заявив, що оголошене перемирʼя стало для нього новиною.

Напередодні президент Володимир Зеленський вкотре наголосив, що Україна зупинить атаки на російські НПЗ, якщо РФ перестане бити по українській енергетиці.

Що передувало

9 жовтня Трамп заявив, що відкриє американський ринок для російського дизельного пального, а США тимчасово скасували санкції на його експорт до квітня. Представники Росії заявили, що переговори про мир поки не відновлюватимуть.

За даними джерел Axios, президент США дозволив РФ постачати дизпальне, бо Зеленський відмовився припинити удари по російських НПЗ. Наступного дня Трамп заявив, що Україні час обрати нового президента. Він пов’язав українські атаки зі зростанням світових цін на пальне.