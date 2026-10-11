NYT: США пропонували Росії три «економічні стимули» для припинення вогню. Серед них — розморозка активів і продаж частини «Лукойлу»

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Адміністрація президента США Дональда Трампа запропонувала Росії три «економічні стимули», якщо та погодиться на припинення вогню з Україною в енергетиці чи на морі.

Про це пише The New York Times із посиланням на посадовців, обізнаних із перебігом переговорів.

За даними видання, американські переговорники Стів Віткофф і Джаред Кушнер представили ці пропозиції під час дипломатичних контактів, які відновилися наприкінці вересня на полях Генасамблеї ООН.

Перший стимул — розморозити до $100 мільярдів російських державних активів, заблокованих на Заході. Ці кошти США пропонували як «авансовий стимул» для часткового перемир’я, а не як винагороду після його запровадження.

Другий — продати частину російської нафтової компанії «Лукойл» у межах багатомільярдної угоди. Покупцями мала стати група інвесторів із Близького Сходу, деякі з яких мають ділові зв’язки з американськими переговорниками.

Третій — дозволити Білорусі, союзниці Росії, відновити експорт калійних добрив.

NYT пише, що українські чиновники були вражені тим, наскільки далеко зайшли Кушнер і Віткофф у своїх пропозиціях для Росії. Водночас, за даними видання, Україна не відкидала ці пропозиції одразу, але вимагала гарантій на випадок порушення перемир’я.

Зокрема, Київ пропонував спрямовувати Україні таку саму суму, яку Росія отримала б із розморожених активів, або надавати додаткову військову допомогу, якщо Москва порушить домовленості.

Водночас переговори не дали прориву. 9 жовтня Трамп заявив, що відкриє американський ринок для російського дизельного пального, а США тимчасово скасували санкції на його експорт до квітня. Росія не оголосила про жодні поступки у відповідь, а її представники заявили, що переговори про мир поки не відновлюватимуть.

За даними джерел Axios, президент США дозволив РФ постачати дизпальне, бо Зеленський відмовився припинити удари по російських НПЗ. Наступного дня Трамп заявив, що Україні час обрати нового президента. Він пов’язав українські атаки зі зростанням світових цін на пальне.