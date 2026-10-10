Засновник мережі «Рибар» Звінчук за кілька днів до затримання в Чорногорії знімав фільм у Боснії та Герцеговині і Сербії

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Керівник російської пропагандистської мережі «Рибар» Михайло Звінчук за кілька днів до затримання в Чорногорії знімав документальний фільм у Боснії і Герцеговині та Сербії.

Про це пишуть Vijesti з посиланням на публікації Звінчука в сомережах.

Згідно з його публікаціями, він перебував у Сербії 27 вересня, а через три дні зʼявився в її столиці — Белграді. В одному з репортажів, датованих 3 жовтня, він заявив, що його команда на Балканах знімає документальний фільм про відносини Росії з цим регіоном.

Напередодні, 2 жовтня, він приземлився в Сараєві — столиці Боснії та Герцеговини. В одному з відео, датованих 6 жовтня, Звінчук прокоментував результати виборів, які пройшли за два дні до цього, наголосивши на «Росії як політичному рушії та переконанні народу в тому, що вона є гарантом свободи сербського народу».

Що передувало

Напередодні стало відомо, що в Чорногорії затримали пʼятьох громадян. Пізніше зʼясувалось, що йдеться про подружжя Михайла і Валерії Звінчуків — керівника та креативну директорку російської пропагандистської мережі «Рибар» та трьох імовірних спільників.

Тоді джерела повідомили Vijesti, що чорногорські спецслужби заздалегідь знали про приїзд представників мережі та кілька днів стежили за ними. Вони стверджували, що подружжя Звінчуків та їхні спільники приїхали в країну зняти документальний матеріал на тему узгодження візової політики Чорногорії зі стандартами ЄС.

Цей матеріал, за даними джерел, мав представити європейську інтеграцію як політично нав’язаний процес, який негативно впливатиме на туризм, економічну стабільність і національні інтереси Чорногорії.

Пізніше того ж дня в Чорногорії повідомили, що висилають подружжя Звінчуків та Сергія Білоуса, Павла Лекаторчука і Кіру Дорошенко з країни. Рішення видворити їх ухвалили з міркувань національної та внутрішньої безпеки.

Під час обшуків після їх затримання вдалося вилучити складне цифрове обладнання, дрон, камеру, GoPro і кілька телефонів.

Що відомо про мережу «Рибар»

Платформа «Рибар» стала відомою завдяки військовій аналітиці та каналам у Телеграмі. Західні інституції пов’язують її діяльність з поширенням проросійських наративів і дезінформації. Британія запровадила санкції проти креативної директорки проєкту «Рибар» Валерії Звінчук.

Михайло Звінчук — один із засновників мережі. З червня 2023 року він перебуває під санкціями Європейського Союзу. За даними Ради ЄС, він поширював дезінформацію і брав участь у робочій групі, створеній Путіним для координації діяльності, пов’язаної з війною проти України.

У 2024 році Державний департамент США оголосив винагороду до $10 мільйонів за інформацію, яка допоможе встановити місцеперебування людей з мережі «Рибар», яких повʼязують зі втручанням в американські вибори.