Трамп каже, що домовився з Путіним про поставки російського дизпального на американський і світовий ринки (доповнено)

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Zelenskiy / Official

Американський президент Дональд Трамп заявив, що домовився з Володимиром Путіним про поставки російського дизпального на американський і світовий ринки.

Про це він написав у соцмережі Truth Social.

За його словами, Росія спочатку постачить 300 тисяч тонн пального, у листопаді — ще 500 тисяч тонн, а згодом — ще мільйон тонн. Американський президент також заявив, що з огляду на стан російських нафтопереробних заводів Росія згодом постачить ще три мільйони тонн пального.

Ця домовленість разом із контролем США над Ормузькою протокою допоможе швидко знизити ціни на дизель у США та світі, вважає він.

Після цього у Мінфіні США оголосили, що управління з контролю за іноземними активами негайно видає тимчасову ліцензію для дозволу постачання російського дизельного пального на світовий ринок.

Доповнено о 23:15. Президент Володимир Зеленський відреагував на заяву Трампа й сказав, що українську переговірну команду «використовують як ширму». Наразі українська команда перебуває у Флориді, де обговорює з американською стороною завершення війни або припинення вогню. Він додав, що першим кроком має стати припинення ударів по енергетиці.

Зеленський вважає, що заява Трампа не є чесною та партнерською. Домовленості між США та Росією він назвав «слабким рішенням сильних партнерів».