Медіа: В Австрії минулого понеділка затримали двох імовірних співробітників української військової розвідки

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Окрім керівника відділу журналістських розслідувань «Української правди» Михайла Ткача та його колеги Ярослава Бондаренка, в Австрії також затримали двох імовірних співробітників української військової розвідки — однак це було ще 5 жовтня.

Про це повідомило медіа Der Standard.

7 жовтня їх взяли під варту. У суді пояснили, що підозрюваних залишили під вартою, оскільки вони можуть вчинити нові злочини, перешкоджати розслідуванню або втекти.

Їх будуть тримати під вартою до 21 жовтня. Обидва чоловіки заперечують висунуті проти них звинувачення. Журналісти уточнюють, що невідомо, як довго українці перебували в Австрії та яким чином правоохоронці звернули на них увагу. Представники влади повідомили, що ці питання розслідують.

Українців підозрюють у діяльності на користь іноземної розвідувальної служби на шкоду Австрії (§ 256 Кримінального кодексу).