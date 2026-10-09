«Нас затримували, як терористів». Журналіст УП Ткач вийшов на звʼязок і розповів деталі затримання у Відні

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Tkach / Telegram

Керівник відділу журналістських розслідувань «Української правди» Михайло Ткач розповів, що під час його затримання у Відні австрійські правоохоронці жорстоко поводилися з ним і його колегою Ярославом Бондаренком.

Про це він розповів у розмові з головною редакторкою УП Севгіль Мусаєвою.

За словами Ткача, 8 жовтня вони з оператором Ярославом Бондаренком їхали з однієї точки зйомок на іншу. Недалеко від центру Відня на світлофорі до їхнього авто підбігли семеро озброєних людей у масках. Без пояснень вони вибили вікна в автівці, наставили зброю та змусили лягти обличчям на дорогу.

«За моїми відчуттями, нас затримували, як терористів. Тобто з нами взагалі не розмовляли, просто був оцей шоковий крик, всі вони кричали, направляли на нас зброю, і ніякої комунікації [не було]», — згадує журналіст.

Ткач казав англійською, що він журналіст, але один із чоловіків притиснув його шию коліном і наказав мовчати. Спочатку журналіст не розумів, хто його затримує, і думав, що їх з колегою викрали. Лише згодом він побачив поліцейські машини.

«У мене перша думка була, що, можливо, хтось замовив наше викрадення. [...] Жодних посвідчень, питань, пояснень, якихось написів «поліція» я не встиг помітити», — розповів Михайло Ткач.

Під час затримання скло поранило Бондаренка — у лікарні йому накладали шви на обличчя. З того моменту Ткач не бачив колегу.

У поліційному відділку Ткач близько двох годин був в одиночній камері. Пізніше його допитали за участі перекладачки. Йому пропонували підписати документ німецькою мовою — Ткач відмовився, пояснивши, що не розуміє написаного, однак це, за словами журналіста, роздратувало поліціянта, і він почав кричати.

Журналіст розповів, що йому предʼявили звинувачення в шпигунстві в інтересах української військової розвідки, участі в злочинній організації та завданні шкоди Австрії.

Ткач стверджує, що під час допиту правоохоронці не навели доказів протиправної діяльності журналістів. Тому він припускає, що австрійських слідчих могли ввести в оману люди, щодо яких журналісти працювали у Відні, зокрема колишній генпрокурор Руслан Кравченко.

«Я вважаю, що в цьому випадку хтось із фігурантів, над якими ми працювали, міг ввести в оману австрійську правоохоронну систему, надавши їй інформацію про якусь співпрацю з представниками української розвідки або українських Збройних сил. [...] Підозри, авжеж, є. Ми працювали загалом у пошуках Кравченка. Тобто мені здається, це може бути або він, або повʼязані з ним особи. Інших варіантів, версій чи гіпотез станом на зараз немає», — сказав журналіст.

На момент ефіру Ткач чекав біля поліційного відділку на звільнення Бондаренка. Згодом він опублікував у себе в соцмережах фото разом із колегою.

Tkach / Telegram

Головна редакторка «Української правди» також заявила, що редакція очікує на пояснення австрійської сторони щодо обставин затримання.

Що передувало

Увечері 8 жовтня редакція УП заявила, що їхнього журналіста Михайла Ткача та оператора Ярослава Бондаренка незаконно затримали у Відні, коли вони виконували редакційне завдання, повʼязане з пошуком колишнього генпрокурора Руслана Кравченка.

Вже 9 жовтня Ткача відпустили. Головна редакторка «Української правди» Севгіль Мусаєва заявила, що Михайла Ткача утримували у Відні понад 12 годин, але зранку звʼязку з ним не було.

У віденській прокуратурі згодом розповіли, що Ткача і Бондаренка затримали через підозру в шпигунстві, однак вона не підтвердилася. Під вартою у Відні також перебувають ще двоє українців за підозрою у шпигунстві — їх затримали на початку тижня, але імен не розкривають.

Видання Der Standard із посиланням на речницю суду Крістіну Зальцборн пише, що ці двоє українців можуть бути працівниками військової розвідки України.