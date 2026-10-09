У Південній Кореї опозиція розкритикувала владу за тривалий дипломатичний конфлікт з Україною. Закликають виправити помилку

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Yonhap

У Південній Кореї депутатка від головної опозиційної партії «Сила народу» На Кьон Вон розкритикувала президента країни Лі Чже Мьона через тривалий дипломатичний конфлікт з Україною. За її словами, адміністрація президента доводить відносини з Києвом до кризи.

Про це пише Korea Herald.

Депутатка повідомила, що планує надіслати листа з подякою Володимиру Зеленському, щоб «виправити хибну дипломатичну політику уряду» та «підтвердити цінності солідарності між ліберальними демократіями».

На Кьон Вон заявила, що Сеулу слід не зважати на ті «прикрі» події, що могли статися у двосторонніх відносинах, а шукати можливості для подальшої співпраці з Києвом, зважаючи на ймовірність передачі Південній Кореї нових північнокорейських військовополонених.

Що передувало

Дипломатичний скандал між Україною та Південною Кореєю стався після розголошення інформації про передачу північнокорейських полонених. У Сеулі заявили, що країни домовлялися не розголошувати інформацію, однак Київ заперечив існування такої угоди. Тоді Корея зажадала вибачень, але згодом назвала їх недостатніми.

8 жовтня країна вирішила відкликати свого посла з України. У МЗС не уточнили причину, але зазначили, що «уряд сподівається безперешкодно вирішити всі невирішені питання між двома країнами». Після цього речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий сказав, що Україна готова відновити діалог з Південною Кореєю.