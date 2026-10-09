Росіяни під виглядом евакуації вивезли з Харківщини в невідомому напрямку 25 людей. Серед них є діти

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Росіяни примусово вивезли 25 цивільних з тимчасово окупованої території Харківської області в невідомому напрямку під виглядом «евакуації». Серед них — діти, молодь і люди літнього віку.

Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

За його словами, наразі точне місцеперебування цих людей та умови, в яких вони опинилися, невідомі.

«Без краплі сорому окупанти самі розповіли про так звану операцію порятунку у своїх телеграм-каналах. Та за красивим словом «евакуація» — зовсім інша реальність: людей позбавили можливості самостійно вирішувати, куди їхати і що буде з ними далі. Наявні відеоматеріали свідчать про тиск і залякування», — написав Лубінець.

Він наголосив, що примусове вивезення людей з окупованої території кваліфікується виключно як примусове переміщення і депортація, що порушує статтю 49 Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни.

Омбудсман уже звернувся до Росії з вимогою назвати місцеперебування депортованих людей, надати повні списки, повідомити про умови їхнього тримання та повернути їх в Україну. Також відповідні запити скеровано до Міжнародного комітету Червоного Хреста та ООН.