Експрезиденту Венесуели Мадуро та його дружині висунули нові звинувачення у США — у катуваннях опозиціонерів

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Колишньому президенту Венесуели Ніколасу Мадуро та його дружині Силії Флорес висунули нове кримінальне обвинувачення у США — у катуванні політичних опонентів та американських громадян задля збереження влади. За це їм загрожує 50 років увʼязнення.

Про це пише Reuters.

В обвинувальному висновку, поданому 8 жовтня до федерального суду Манхеттена, йдеться про те, що в 2013 році Мадуро наказав заарештувати венесуельського офіцера, якого підозрював у підготовці державного перевороту. Після цього співробітники військової контррозвідки приблизно 20 разів ударили затриманого електричним струмом, а також підвішували його за руки та ноги.

Інший випадок стосується громадянина США, якого затримали у Венесуелі у 2022 році і звинуватили у підготовці замаху на Мадуро. Як стверджує прокуратура, під час допитів працівники військової контррозвідки били американця та застосовували електричний струм до його кінцівок та статевих органів.

Reuters зазначає, що американська влада та правозахисні організації і раніше звинувачували венесуельських чиновників у тортурах увʼязнених. Проте кримінальні звинувачення безпосередньо проти Мадуро у звʼязку з такими діями висунуто вперше.

На засіданні 8 жовтня також розглядалося клопотання про звільнення 69-річної Силії Флорес із-під варти за станом здоровʼя. Її адвокати просили випустити її через необхідність кардіологічної процедури та дозволити відновлюватися у приватному будинку під цілодобовою охороною.

Прокуратура виступила проти звільнення, заявивши, що Флорес може втекти, становити небезпеку для суспільства або впливати на свідків. Суддя погодився, що докази проти неї виглядають переконливими, а її стан під час засідання не свідчив про серйозне погіршення здоров’я.

Нагадаємо, перш ніж стати першою леді, Флорес обіймала посаду генерального прокурора та очолювала Національну асамблею Венесуели. Слідство у США стверджує, що вона отримала сотні тисяч доларів хабаря від великого наркоторговця.

Мадуро та його дружина перебувають під вартою у слідчому ізоляторі Брукліну з січня 2026 року. Подружжя звинувачують у наркоторгівлі. Суд над ними запланований на 1 червня 2027 року.

Операція США у Венесуелі

У ніч на 3 січня США за наказом президента Дональда Трампа вдарили по кількох військових обʼєктах у Каракасі (Венесуела). Міністр внутрішніх справ Венесуели заявляв, що тоді загинуло 100 людей.

Тодішній президент Ніколас Мадуро оголосив надзвичайний стан на всій території країни. Згодом його разом із дружиною Силією Флорес затримали та вивезли з країни до США. Обом висунули звинувачення у наркотероризмі, імпорті кокаїну, незаконному володінні кулеметами та вибухівкою, а також у змові проти США.

Верховний суд Венесуели призначив тимчасовою очільницею країни Делсі Родрігес. А Ніколаса Мадуро ввечері 3 січня доправили до федерального слідчого ізолятора Metropolitan Detention Center у Нью-Йорку.