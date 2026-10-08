МЗС: Україна готова відновити діалог з Південною Кореєю попри відкликання посла
- Автор:
- Світлана Кравченко
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Попри рішення Південної Кореї відкликати свого посла з України, українська сторона залишається відкритою до відновлення конструктивного діалогу, навіть якщо на це буде потрібен час.
Про це заявив речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий у коментарі журналістам.
Він розповів, що цього тижня до МЗС запрошували посла Південної Кореї, щоб представити українську позицію на тлі дипломатичного конфлікту.
«Йому була доведена позиція української сторони. Ми переконані, що дипломатія має переважати над емоціями», — наголосив Тихий.
- Південна Корея намагається балансувати між підтримкою України та бажанням покращити відносини з Росією. З початку 2022 року Сеул прямо не постачав зброю Україні, дотримуючись своєї практики не постачати летальне озброєння країнам, які перебувають у стані війни.
- Зараз між країнами напружені стосунки через дипломатичний скандал між Україною та Південною Кореєю після розголошення інформації про передачу північнокорейських полонених. У Сеулі заявили, що країни домовлялися не розголошувати інформацію, однак Київ заперечив існування такої угоди. Тоді Корея зажадала вибачень, але згодом назвала їх недостатніми.