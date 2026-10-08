Нобелівську премію з літератури отримала канадська письменниця Енн Карсон — її відзначили за «сміливу та винахідливу творчість»
- Автор:
- Христина Піцуряк
- Дата:
-
The Nobel Prize
Нобелівську премію з літератури присудили канадській письменниці Енн Карсон. Її відзначили «за сміливу та винахідливу творчість, яка у грайливому діалозі з класичною традицією створила нові форми сучасної літератури».
Про це повідомили на сайті Нобелівського комітету.
Авторка була в Ісландії та «слухала вітер», коли академія зв’язалася з нею, щоб повідомити про перемогу. Серед її книг — «Ерос гірко-солодкий»; віршований роман «Автобіографія червоного»; збірка поезії та прози «Чоловіки у вільний час»; а також «Норма Джин Бейкер із Трої», у якій авторка порівнює Мерилін Монро та Єлену Троянську.
Карсон народилася в Торонто. Вона надихається сюжетами давньогрецької та давньоримської літератури. А її твори часто поєднують елементи поезії, есе і художньої літератури.
У 2025 році Нобелівську премію з літератури отримав угорський письменник Ласло Краснагоркаї. На думку журі, його творчість відстоює силу мистецтва в умовах «апокаліптичного терору».
- Раніше цього тижня вже оголосили лауреатів Нобелівської премії з хімії — це науковці Анрі Б. Каган із Франції та Кенсо Соаї з Японії; з медицини — це американський нейробіолог Карл Дайссерот і німецькі вчені Петер Гегеманн і Георг Нагель. Нобелівську премію з хімії цього року отримав американський науковець Френсіс Халзен.