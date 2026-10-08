Сили оборони атакували російський «Газпром Нафтохім Салават» у Башкортостані
- Автор:
- Анастасія Зайкова
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Сили оборони України атакували російський нафтовий комплекс «Газпром Нафтохім Салават» у Башкортостані.
Про це повідомили в Генштабі.
На території підприємства, яке є одним з найбільших у Росії, виникла пожежа. Обʼєкт переробляє приблизно 10 мільйонів тонн вуглеводневої сировини на рік і виробляє бензин, дизель та інші нафтопродукти. Зокрема, завод забезпечує армію РФ.
Зранку моніторингові канали також писали, що в Сасові Рязанської області Росії під ударом опинився дата-центр «Яндекса» — фіксується масштабний збій в роботі серсвісів компанії.
- Сили оборони 2 жовтня атакували Астраханський газопереробний завод і нафтову станцію «Самара» в російській Самарській області. Внаслідок атаки були пошкоджені 11 резервуарів для зберігання нафтопродуктів.