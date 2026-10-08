Південна Корея відкликала свого посла з України та заперечила, що постачала пальне до РФ

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Південна Корея відкликала свого посла з України на тлі скандалу з розголошенням інформації про видачу північнокорейських полонених.

Про це повідомило МЗС країни.

Відомство не уточнило причину, але зазначило, що «уряд сподівається безперешкодно вирішити всі невирішені питання між двома країнами».

Паралельно Офіс президента Південної Кореї заперечив звинувачення, що країна в обхід санкцій постачала пальне Росії. Про цей факт спершу написало видання The Guardian, а згодом речник МЗС України Георгій Тихий заявив, що Україна змогла підтвердити це.

Сеул запевняє, що уряд послідовно дотримується санкцій та експортних обмежень щодо РФ. Там зазначили, що офіційна статистика не фіксує експорту з Південної Кореї до Росії дизелю, бензину чи авіапального з серпня 2025-го до серпня 2026 року.

Однак уряд перевіряє озвучену інформацію та обіцяє вжити заходів, якщо виявить порушення.