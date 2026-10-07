Литва продовжила тимчасовий захист для українців до 2028 року. Однак для чоловіків призовного віку є умова

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Уряд Литви продовжив до березня 2028 року тимчасовий захист для українців, які виїхали через повномасштабну війну Росії. Але є умова для чоловіків призовного віку.

Про це повідомляє LRT.

Нові заявники, які підлягають військовому призову в Україні, повинні надати докази законного виїзду або проходження чи звільнення від військової служби.

Ця вимога не стосуватиметься людей, які отримали тимчасовий захист у будь-якій країні ЄС до 4 серпня 2026 року. Також вона не поширюється на тих, хто подав заяву на тимчасовий захист у Литві до цієї дати, але ще не отримав рішення.

За даними Міністерства внутрішніх справ Литви, посвідки на проживання на підставі тимчасового захисту мають приблизно 52 тисячі українців.