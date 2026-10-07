Україна офіційно підтвердила, що Південна Корея постачає пальне для Росії

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Україна змогла підтвердити, що Південна Корея використовує підсанкційні танкери, щоб постачати пальне до Росії.

Про це під час брифінгу заявив спікер МЗС Григорій Тихий, передає hromadske.

«Я можу підтвердити, що в межах закритого дипломатичного спілкування корейська сторона озвучила цей факт, який ми побачили і в пресі, але ми маємо також і свої власні дані про таку діяльність», — сказав речник МЗС.

Він додав, що Україна висловила корейській стороні свою стурбованість і попросила пояснень.

Водночас Тихий додав, що наразі тривають закриті перемовини для покращення відносин між Україною та Південною Кореєю. Зокрема, відбувається нормалізація риторики через інцидент з розкриттям інформації про передачу Південній Кореї військовополонених.

«Ми вважаємо, що причиною обміну критичними публічними заявами стала різниця у трактуванні домовленостей щодо режимів конфіденційності. З моменту початку обміну критичними коментарями відбувається непублічна дипломатична робота, закритими каналами», — додав речник МЗС.