У Польщі після тривалої перерви почалися пошуки поховань українців, загиблих під час Другої світової війни

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У селі Ласків Люблінського воєводства Польщі 6 жовтня розпочалися пошукові дослідження місць поховань українців, які загинули або зникли безвісти під час Другої світової війни.

Про це повідомили в Українському інституті національної памʼяті.

Пошукові роботи проводять у межах домовленостей українсько-польської робочої групи з питань гідних поховань. Дозвіл на проведення експедиції на православному кладовищі в Ласкові польська сторона видала 31 серпня 2026 року.

Мета досліджень — знайти місця поховань цивільних мешканців села, які загинули внаслідок нападу підрозділів Армії Крайової та «Батальйонів хлопських» у березні 1944 року.

За різними історичними даними, під час масового вбивства українців у Ласкові на Холмщині (тепер Люблінське воєводство, Польща) 10 березня 1944 року загинули понад 300 людей.

Українські та польські історики й експерти встановили дані про 327 загиблих мешканців села. Водночас деякі історики називають кількість жертв близько 350. Остаточну кількість можуть уточнити після подальших історичних і пошукових досліджень.

У цей самий день озброєні польські загони напали на українське село Сагринь, що неподалік Ласкова. Там було вбито, за даними українських дослідників, 621 українця, серед яких діти, жінки, літні люди. Іще торік Україна звернулася до Польщі з проханням видати дозвіл на проведення пошуково-ексгумаційних робіт у Сагрині, але досі не отримала відповіді.