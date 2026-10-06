Швеція розгортає Patriot у Польщі для захисту логістичного хабу в Жешуві та зміцнення східного флангу НАТО
- Автор:
- Вероніка Довганюк
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Міністерство оборони Нідерландів
Швеція розгорне зенітно-ракетну систему Patriot у Польщі, щоб посилити східний фланг НАТО та захистити логістичний центр у Жешуві.
Про це йдеться у пресрелізі ЗС Швеції.
Цей хаб допомагає постачати Україні військову та цивільну допомогу. У заяві йдеться, що це перший випадок, коли Швеція розгортає Patriot у межах місії НАТО.
Під час місії шведські військові долучаться до інтегрованої системи протиповітряної та протиракетної оборони Альянсу та діятимуть під командуванням НАТО. Ця місія розпочнеться на початку грудня і діятиме до кінця року. Проте Швеція планує продовжити її у першій половині 2027 року.
- Patriot — американський зенітний ракетний комплекс великої дальності, що є основою протиповітряної оборони армії США. Система здатна знищувати літаки, крилаті та балістичні ракети на відстані до 160 км.
- Зброя успішно збиває балістичні ракети РФ, попри те що вони можуть відхилятись від траєкторії, адже Patriot автоматично розраховує траєкторію польоту ракети та точку зустрічі його ракети з балістикою.