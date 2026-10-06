Акція проти вирубки дерев на Теремках. Поліція затримала ймовірного організатора сутичок, його адвокати заявляють про порушення

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Правоохоронці затримали 24-річного чоловіка, який, за даними слідства, спровокував конфлікт з поліцією під час акції проти вирубки дерев і прокладання теплотраси на Теремках.

Про це повідомила поліція Києва.

За їхніми даними, 27 вересня під час мирної акції на вулиці Теремківській деякі учасники почали провокувати конфлікти з поліцейськими та іншими учасниками й порушувати громадський порядок.

Під час сутичок, за даними правоохоронців, використовували піротехніку, штовхали поліцейських і застосовували до них фізичну силу. Унаслідок цього травмувалася поліцейська. Правоохоронці встановили кількох людей, які, за попередніми даними, брали активну участь у конфлікті.

6 жовтня вони затримали 24-річного уродженця Луцька. Слідство вважає, що саме він організував і координував дії учасників під час конфлікту з поліцією. Кримінальне провадження відкрили за статтею про хуліганство, пов’язане з опором представникові влади.

У юридичній компанії «Міллер» пишуть, що затриманий — це активіст і ветеран Любомир Дмитришин. Після участі в протесті до чоловіка прийшли з обшуком і, мовляв, «безпідставно застосували фізичну силу».

Юристи також стверджують, що правоохоронці не надали документів, які підтверджували їхні повноваження на проведення обшуку, а в ухвалі суду були помилки в адресах і прізвищі Дмитришина. За їхніми словами, слідчі також не забезпечили безперервну відеофіксацію обшуку та не роз’яснили права вже після його завершення.

Крім того, адвокати заявили, що під час обшуку вилучили телефон і ноутбук дружини Дмитришина, яка не брала участі в протесті.

Згодом, за словами адвокатів, Дмитришина затримали, не пояснивши причину. Юристи вже подали до суду заяву щодо законності затримання їхнього клієнта. Також компанія планує домогтися перевірки дій поліцейських, зокрема щодо можливого перевищення службових повноважень.

Що відбувається на Теремках

8 серпня жителі мікрорайону Теремки в Києві вийшли на протести через масову вирубку дерев у лісосмузі — це робили, щоб прокласти резервну тепломережу для житлових масивів Теремки-1 і Теремки-2. Місцеві жителі наполягали, що маршрут можна змінити та зменшити кількість дерев, які доведеться зрубати.

Після протестів роботи призупинили, активісти та міська влада домовились шукати альтернативний маршрут для тепломережі. Однак 21 вересня на Теремки повернулась техніка.

Жителі знову вийшли на протести, хоч місцева влада і переконувала, що не планує рубати дерева. Того дня на місці активно працювали поліція і муніципальна охорона, співробітники якої силоміць виносили протестувальників з будмайданчика. У КМДА після цього заявили, що влада «оптимізувала» проєкт теплотраси на Теремках, щоб зберегти дерева, а протести начебто загрожують теплопостачанню мікрорайону.