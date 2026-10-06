Зеленський призначив Клименка новим головою Ради експертів з питань енергетичної безпеки
- Автор:
- Христина Піцуряк
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Zelenskiy / Official
Президент Володимир Зеленський призначав секретаря РНБО Ігоря Клименко новим головою Ради експертів з питань енергетичної безпеки.
Про це йдеться в указі № 1028/2026, опублікованому на сайті Офісу президента.
Рада експертів з питань енергетичної безпеки — це консультативний орган при РНБО. Її створили у 2020 році. Рада аналізує ефективність державної політики в енергетичній сфері, а саме — у питаннях енергозаощадження, розвитку відновлюваних джерел енергії та використання альтернативних видів палива.
Клименко став секретарем РНБО в серпні. Президент Володимир Зеленський повідомляв, що на новій посаді він відповідатиме за посилення внутрішньої безпеки та координацію між оборонними структурами.