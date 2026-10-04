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Сили безпілотних систем атакували 44 енергооб’єкти росіян на тимчасово окупованих територіях.

Про це повідомив командувач СБС Роберт Бровді (Мадяр).

За словами Мадяра, протягом трьох місяців операції «Кримський рубильник off» — з 6 липня до 3 жовтня — підрозділи Сил безпілотних систем відпрацювали загалом 456 енерговузлів на тимчасово окупованих українських територіях та в Росії.

Зокрема, були атаковані електропідстанції різної потужності в Криму, Донецькій, Луганській та Запорізькій областях, а також у Харківській і Херсонській областях. В операції брали участь підрозділи «Птахи Мадяра», Nemesis, К-2, «Рейд», «Ахіллес», «Рарог» та інші.