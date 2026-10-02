В Аргентині хочуть продавати громадянство заможним іноземцям. Скільки буде коштувати «золотий паспорт»

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Аргентина планує надавати громадянство заможним іноземцям в обмін на грошові внески або інвестиції в державні облігації — ідеться про так звану програму «золотих паспортів». Очікується, що приймати заявки почнуть до кінця року.

Про це пише News4jax.

Міністр економіки країни Луїс Капуто представив програму на заході для інвесторів у Парижі. За його словами, у заявників є два варіанти — зробити внесок на $350 тисяч до скарбниці Аргентини або інвестувати $800 тисяч у нові державні облігації, які необхідно утримувати протягом семи років. Розмір внесків зростатиме залежно від кількості членів сім’ї, зокрема сім’я з чотирьох людей повинна буде сплатити $500 тисяч.

Якщо кількість заявників відповідатиме очікуваним прогнозам країни, програма платного громадянства може принести Аргентині до $2,5 мільярда.