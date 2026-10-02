OpenAI звільнила трьох дослідників за неналежне поводження з конфіденційними даними. Двоє працювали над безпекою ШІ

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Компанія OpenAI звільнила трьох своїх дослідників через порушення правил роботи з конфіденційними даними. Щонайменше двоє з них працювали у сфері безпеки штучного інтелекту.

Про це повідомляє BBC.

Компанія не розкрила імен звільнених. Водночас відомо, що їхня робота передбачала співпрацю зі сторонньою організацією, яка аналізувала моделі штучного інтелекту.

«Наше розслідування підтвердило, що ці особи в неналежний спосіб поводилися з конфіденційною інформацією поза встановленими процедурами компанії, порушивши нашу політику та підірвавши довіру, яка є необхідною для нашої роботи», — заявив речник OpenAI.