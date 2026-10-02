OpenAI звільнила трьох дослідників за неналежне поводження з конфіденційними даними. Двоє працювали над безпекою ШІ
- Автор:
- Світлана Кравченко
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Компанія OpenAI звільнила трьох своїх дослідників через порушення правил роботи з конфіденційними даними. Щонайменше двоє з них працювали у сфері безпеки штучного інтелекту.
Про це повідомляє BBC.
Компанія не розкрила імен звільнених. Водночас відомо, що їхня робота передбачала співпрацю зі сторонньою організацією, яка аналізувала моделі штучного інтелекту.
«Наше розслідування підтвердило, що ці особи в неналежний спосіб поводилися з конфіденційною інформацією поза встановленими процедурами компанії, порушивши нашу політику та підірвавши довіру, яка є необхідною для нашої роботи», — заявив речник OpenAI.
- Звільнення відбулися на тлі посилення дискусій про безпеку ШІ та ризики автономних моделей. У липні одна з моделей OpenAI самостійно здійснила кібератаку на системи стартапу Hugging Face. Згодом гендиректор Anthropic Даріо Амодеї публічно закликав сповільнити розвиток технології. Його підтримали гендиректор xAI Ілон Маск, СЕО OpenAI Сем Альтман і засновник Microsoft Білл Гейтс.
- 30 вересня президент США Дональд Трамп зустрівся в Білому домі з розробниками ШІ — Google, Anthropic, Meta, OpenAI , Nvidia та xAI. Вони підписали угоду про контроль за безпекою штучного інтелекту.