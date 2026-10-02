Попри дефіцит бюджету, уряд знайшов понад 50 млрд грн на виплати військовим
- Автор:
- Світлана Кравченко
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Уряд спрямовує понад 50 мільярдів гривень на виплати військовослужбовцям та їхнім родинам у жовтні.
Про це повідомив прем’єр-міністр України Сергій Корецький.
За його словами, це дозволить цього місяця провести виплати вчасно та в повному обсязі. Кошти перерозподілять з резерву для сектора безпеки й оборони.
Корецький зазначив, що фінансування оборони, попри значний дефіцит бюджету, залишається пріоритетом.
«Забезпечуємо необхідний ресурс для своєчасних і повних виплат нашим військовим», — додав він.
- 1 вересня премʼєр оголосив «жорсткий режим економії» бюджету і заявив, що наразі в оборонному бюджеті є дефіцит $27 мільярдів, який Україна просить партнерів покрити екстреним фінансуванням. Але в ЄС казали, що поки не розглядають нових способів екстрено профінансувати Україну.
- Через два тижні Корецький заявляв про «близьку до критичної» ситуацію з державними фінансами. За його словами, затримка з голосуванням за необхідні законопроєкти в Раді може коштувати Україні значної частини від $29,5 мільярда міжнародного фінансування.
- Через складну ситуацію з коштами уряд обмежив фінансування непершочергових видатків і визнав пріоритетом оборону, пенсії, соцвиплати та зарплати бюджетникам.