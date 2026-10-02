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У соцмережах пишуть про дефіцит в аптеках. МОЗ відповідає: є тимчасова проблема з ліками для щитовидної залози

Автор:
Олександр Булін
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Unsplash

У вересні, після російських атак на українські склади, соцмережами стала ширитись інформація про скорочення запасів ліків в аптеках. Це почалося 7 вересня, коли менш ніж за дві години телеграм-канали поширили 27 дописів із цитатою економіста, фінансового аналітика Олексія Куща. Він казав, що треба вже робити запаси ліків, адже деякі з них зникли з продажу і невідомо коли зʼявляться. За дві години дописи зібрали 1,2 мільйона переглядів. Наратив про дефіцит поширювали до кінця місяця: 29 вересня телеграм-канал «Картель» написав, що з аптек зникають деякі позиції, які мають відпускати в межах програми «Доступні ліки».

Окрім складів, в останній тиждень вересня окупанти тричі атакували фармацевтичний завод «Дарниця» в Києві. Це один з найбільших виробників лікарських засобів в Україні.

«Бабель» надіслав офіційний запит до Міністерства охорони здоровʼя з проханням пояснити, чи є наразі дефіцит життєво необхідних і критично важливих препаратів, які існують прогнози та яких заходів вживають, аби покрити можливі проблеми з постачанням. Ось що відповіли в МОЗ:

У Міністерстві запевняють, що постійно контролюють ситуацію з ліками на основі левотироксину натрію. Також МОЗ постійно моніторить доступність ліків, аби своєчасно визначати проблемні позиції, регіони та необхідні заходи реагування.