У соцмережах пишуть про дефіцит в аптеках. МОЗ відповідає: є тимчасова проблема з ліками для щитовидної залози

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У вересні, після російських атак на українські склади, соцмережами стала ширитись інформація про скорочення запасів ліків в аптеках. Це почалося 7 вересня, коли менш ніж за дві години телеграм-канали поширили 27 дописів із цитатою економіста, фінансового аналітика Олексія Куща. Він казав, що треба вже робити запаси ліків, адже деякі з них зникли з продажу і невідомо коли зʼявляться. За дві години дописи зібрали 1,2 мільйона переглядів. Наратив про дефіцит поширювали до кінця місяця: 29 вересня телеграм-канал «Картель» написав, що з аптек зникають деякі позиції, які мають відпускати в межах програми «Доступні ліки».

Окрім складів, в останній тиждень вересня окупанти тричі атакували фармацевтичний завод «Дарниця» в Києві. Це один з найбільших виробників лікарських засобів в Україні.

«Бабель» надіслав офіційний запит до Міністерства охорони здоровʼя з проханням пояснити, чи є наразі дефіцит життєво необхідних і критично важливих препаратів, які існують прогнози та яких заходів вживають, аби покрити можливі проблеми з постачанням. Ось що відповіли в МОЗ:

Системного дефіциту ліків в Україні немає , попри пошкодження складської інфраструктури через російські атаки. Ринок залишається стійким завдяки диверсифікації каналів постачання, виробникам та оперативності дистрибʼюторів.

, попри пошкодження складської інфраструктури через російські атаки. Ринок залишається стійким завдяки диверсифікації каналів постачання, виробникам та оперативності дистрибʼюторів. Локальні перебої спостерігалися в серпні — вересні 2026 року. Головні причини: руйнування складів, збої в логістиці імпорту і сплеск ажіотажного попиту.

Головні причини: руйнування складів, збої в логістиці імпорту і сплеск ажіотажного попиту. Дистрибʼютори вже перебудували логістику і маршрути, щоб зберегти безперервне постачання в аптеки та медичні заклади.

і маршрути, щоб зберегти безперервне постачання в аптеки та медичні заклади. Уряд дозволив розосереджувати ліки: у серпні 2026 року спрощено вимоги до зберігання медикаментів на складах, аби компанії не концентрували великі запаси в одному місці та залучали додаткові площі.

у серпні 2026 року спрощено вимоги до зберігання медикаментів на складах, аби компанії не концентрували великі запаси в одному місці та залучали додаткові площі. Наразі в аптеках є тимчасові труднощі з препаратами на основі левотироксину натрію (німецький «Еутирокс» та «L-Тироксин»). Одним із факторів зниження рівня залишків називають ажіотажний попит (коли пацієнт купує по 5–10 упаковок препарату). Ці ліки надійдуть в Україну вже цього тижня після переговорів МОЗ із дистрибʼюторами про прискорення імпорту.

Одним із факторів зниження рівня залишків називають ажіотажний попит (коли пацієнт купує по 5–10 упаковок препарату). Ці ліки надійдуть в Україну вже цього тижня після переговорів МОЗ із дистрибʼюторами про прискорення імпорту. В аптеках достатньо інших препаратів на основі левотироксину натрію: український аналог «Сінторікс» від «Фармак» (доступний за програмою «Доступні ліки», також виробник обіцяє, що за потреби виробництво збільшать) та німецький «Еферокс».

У Міністерстві запевняють, що постійно контролюють ситуацію з ліками на основі левотироксину натрію. Також МОЗ постійно моніторить доступність ліків, аби своєчасно визначати проблемні позиції, регіони та необхідні заходи реагування.