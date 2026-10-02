Зеленський: Путін наказав відмовитись від усіх обмежень на повітряні атаки по Україні

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Путін доручив своєму військовому керівництву відмовитися від правил ведення війни, що призвело до різкого збільшення ударів по цивільних цілях.

Про це президент Володимир Зеленський сказав в інтервʼю Financial Times.

Президент каже, що отримав від розвідки дані, що Путін ще у вересні скасував обмеження, що регулювали попередні повітряні атаки. Тоді Росія почала посилювати свої авіаудари по Києву, завдаючи ударів по школах, лікарнях і центрах обробки даних.

За словами Зеленського, Росія готується посилити атаки на найбільші міста України, щоб ізолювати їх від решти країни з настанням зими. Головними цілями є Київ, Харків та Одеса. За словами українських та європейських представників служб безпеки, знайомих з розвідувальними даними, у плані Росії також фігурує Львів.

Українські чиновники заявили, що Москва має намір завдати удару по ядерних обʼєктах, щоб відʼєднати їх від енергосистеми, що посилить тиск на Київ, аби він поступився вимогам Росії на початку 2027 року.