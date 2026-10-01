На фронті загинув пілот винищувача МіГ-29 Марат Мамбетов. Його літак підбила російська ракета
- Автор:
- Світлана Кравченко
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Telegram / Повітряні Сили ЗС України
Під час виконання бойового завдання 1 жовтня загинув пілот винищувача МіГ-29 Марат Мамбетов.
Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.
Літак підбила російська ракета, коли пілот виконував бойове завдання на одному з напрямків фронту — завдавав ракетно-бомбових ударів по російських окупантах.
Мамбетов встиг катапультуватися, але не вижив. Він був командиром ланки 40 бригади тактичної авіації «Привид Києва».
«Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким Марата, він боронив Україну до свого останнього подиху», — додали в Повітряних силах.
- Торік у серпні загинув ще один пілот винищувача МіГ-29 майор Сергій Бондар. Він теж був льотчиком 40 бригади тактичної авіації «Привид Києва».