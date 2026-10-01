Маск повертається в адміністрацію Трампа. Тепер він очолить дослідження майбутніх війн для Пентагону

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Associated Press

Гендиректор SpaceX Ілон Маск, засновник оборонної компанії Anduril Industries Палмер Лакі та колишній спікер Палати представників США Ньют Гінгріч очолять нове дослідження Пентагону Project Meridian.

Проєкт представив міністр оборони США Піт Гегсет під час виступу на базі Корпусу морської піхоти в Квантіко 30 вересня, передає Axios.

За його словами, дослідження має визначити, якими будуть війни майбутнього і які технології та озброєння США потрібно розробити вже зараз.

«Робота буде зосереджена на пошуку, розробці та впровадженні зброї й систем, які знадобляться нашим дітям і онукам», — сказав Гегсет.

Палмер Лакі заявив, що команда має думати не лише про війни, які тривають зараз, а й про конфлікти, які можуть виникнути у 2030, 2050 і навіть 2100 роках, і визначити, що США потрібно створити вже сьогодні, щоб не допустити їх.

До проєкту також долучиться керівник технологічного напрямку Пентагону Еміль Майкл. Перше засідання групи мали провести 30 вересня. Гегсет розраховує отримати результати за 120 днів, частина з них буде засекречена.

Для Маска це перша офіційна роль у команді Дональда Трампа після публічного конфлікту з президентом минулого року. Після того як Маск залишив Адміністрацію, вони публічно посварилися, але згодом відновили стосунки.

При цьому SpaceX і Anduril уже мають великі контракти з Пентагоном. Компанія Маска є одним із ключових підрядників Пентагону у сфері космічних запусків, тоді як Anduril постачає американським військовим системи радіоелектронної боротьби, перехоплювачі, ракетні двигуни та безпілотні системи.

Чому Маск пішов з команди Трампа

Із січня 2025 року Ілон Маск очолював Департамент урядової ефективності (DOGE), основною метою якого було скоротити державні витрати США. Ця структура в перші місяці своєї роботи масово скорочувала федеральні агентства, урізала їхні бюджети або переорієнтовувала їхню роботу на пріоритети президента США.

Одна з найгучніших ініціатив DOGE — закриття агенції USAID, яка була найбільшим у світі донором. Допомогу в межах програм USAID отримувала й Україна.

У травні Ілон Маск заявив, що покидає державну службу. Згодом між ним і Трампом стався публічний конфлікт: Маск різко розкритикував податково-бюджетний законопроєкт президента США, заявивши, що той суттєво збільшить держборг. Трамп у відповідь розкритикував Маска й пригрозив припинити державні контракти та субсидії для його компаній.

Наприкінці листопада 2025-го у США повністю розпустили DOGE — на вісім місяців раніше терміну.