Bloomberg: Україна планує закупити десятки тисяч боєприпасів для F-16, щоб збивати реактивні дрони

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Air Force USA

Україна планує закупити десятки тисяч 20-мм снарядів для винищувачів F-16, щоб використовувати їх для боротьби з російськими реактивними безпілотниками.

Про це пише Bloomberg з посиланням на джерела.

За словами співрозмовників, такі боєприпаси є найвигіднішим економічно і найоперативнішим рішенням для перехоплення безпілотників. Для перехоплення одного безпілотника потрібно близько 150 снарядів, тобто приблизно 10 000 на день. Україна веде переговори з кількома європейськими країнами та виробниками для отримання цих боєприпасів.

На відміну від систем Patriot, боєприпасів для F-16 у світі є достатньо. Однак Київ потребує цих снарядів у великих кількостях, уточнюють журналісти.