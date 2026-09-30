McDonaldʼs через удари РФ скорочує меню в усіх ресторанах України
- Автор:
- Вероніка Довганюк
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Getty Images
Мережа ресторанів McDonaldʼs скорочує меню в усіх закладах України. Причина — удар РФ пошкодив склад логістичного партнера компанії.
Про це повідомила пресслужба McDonaldʼs.
У заяві додали, що перевірити наявність страв можна в застосунку McDonaldʼs, у застосунках партнерів із доставки або безпосередньо в ресторані.
7 вересня у McDonaldʼs повідомили, що в деяких ресторанах України деякі позиції меню можуть бути тимчасово недоступними через затримки в постачанні. Після цього у пресслужбі повідомили, що ресторани не будуть працювати під час жовтого рівня повітряної тривоги в Україні.