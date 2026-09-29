У Києві будуть тимчасові перебої з оплатою за проїзд. Усе через російські удари по дата-центрах

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У Києві 29 вересня з 22:00 будуть проводити технічні роботи у сервісах оплати проїзду. Причиною є російські удари по дата-центрах.

Про це повідомили в Київській міській державній адміністрації (КМДА) у Телеграмі.

Роботи планують завершити в першій половині дня 30 вересня. У КМДА попереджають, що в цей період можливі тимчасові перебої в роботі окремих цифрових сервісів, зокрема сервісів оплати проїзду. Пасажирів просять за можливості оплачувати поїздки банківською карткою.

Поїздки, придбані до початку технічних робіт, можна буде валідувати й надалі. Поїздки, придбані під час технічних робіт, тимчасово не валідуватимуться. Їх можна буде використати після відновлення роботи сервісів.

Що передувало

З минулого тижня росіяни почали бити по центрах обробки даних переважно у столиці. Були зафіксовані атаки на дата-центри компаній «Павутина», MiroHost, Utels, «Парковий», «Датагруп», Cosnomova, «Коло.ТБ» та інших. Також було пошкоджено головний офіс одного з найбільших мобільних операторів України — «Київстар».

Через пошкодження обладнання і вузлів обміну трафіком у Києві та кількох регіонах виникали перебої з інтернетом і мобільним звʼязком. Також тимчасово припиняли трансляцію деякі телеканали, зокрема «Суспільне», «Армія TV», «Ми-Україна+» та «Новини.LIVE».

Прем’єр-міністр Сергій Корецький говорив, що уряд розробляє комплексні й гнучкі підходи та вже має «нестандартні» рішення, щоб ворог не зміг позбавити країну зв’язку.